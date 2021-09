Dans la réserve de faune sauvage de Donzère-Mondragon - La Route du Rhône épisode 4

Entre Drôme et Vaucluse, Daniel Fiévet poursuit son voyage le long du fleuve et fait étape à Donzère-Mondragon. Au programme : la découverte de l’une des centrales hydroélectriques les plus puissantes du Rhône, nichée au cœur d’une réserve de faune sauvage. La Route du Rhône, en partenariat avec CNR. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque