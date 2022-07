Dans un centre de tri des déchets (parfois improbables)

“Si tout le monde était informé correctement, il y aurait beaucoup moins d’erreurs”

"Alors là, je suis en train de trier sur la ligne des EMR donc c'est les Emballages Ménagers Recyclables. Donc, tout ce qui est : petits cartons, le métal, le plastique, l'aluminium, tout ce qu'on met dans les bacs jaunes" explique Thomas, agent de tri. "Mais, parfois, ça arrive qu'on retrouve des choses… Même beaucoup de choses qui ne devraient pas arriver ici. Comme des animaux. On a retrouvé plusieurs chevreuils. On retrouve évidemment des rats et des souris. J'ai déjà vu, aussi, des bébés chiots. Ça, c'était terrible" ajoute Fanny, agente. Chaque jour, ce centre de tri a pour mission de trier 50 tonnes de déchets, répartis sur toutes les chaînes et tout au long de la journée.

Avant d'arriver sur les lignes de Thomas et Fanny, les déchets sont déjà triés plusieurs fois par d'autres machines. "Et ensuite, avec une presse, ils font des grosses balles. Après, c'est l'usine de recyclage" précise la jeune femme. Les agents souhaiteraient que les Français soient plus informés sur le tri. "Si tout le monde était informé correctement, il y aurait beaucoup moins d'erreurs. Pour nous, du moins, parce que c'est nous qui faisons tout le travail derrière, on serait beaucoup plus aidés" confie Fanny.