De violents incendies ravagent le sud de la Turquie

Une station balnéaire entourée par les flammes, des touristes et résidents locaux évacués par bateau alors que les routes sont coupées… Pendant ce temps-là, la Turquie subit ses pires incendies depuis au moins 10 ans.

La turquie en proie à des incendies d’une ampleur inédite

En moins d’une semaine, près de 130 incendies se sont déclarés dans le pays. Selon la Direction des Forêts, plusieurs sont toujours actifs, à cause de vents violents et de températures élevées. Plusieurs pays de l’Union européenne ainsi que la Russie, l’Ukraine ou l’Iran ont envoyé des avions bombardiers pour épauler la Turquie qui n’en dispose pas.

Au moins 8 personnes décédés, dont 2 pompiers

Selon le ministre turc de la Santé, au moins 8 personnes, dont 2 pompiers, sont mortes et près de 1000 personnes sont blessées. Dans la région, de nombreux volontaires aident plus de 4000 pompiers à faire face aux flammes et à aider les habitants. Depuis janvier, 95 000 hectares de forêts ont déjà brûlé en Turquie. C’est 10 fois plus que les moyennes annuelles.