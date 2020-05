Déconfinement : dans les coulisses d'un Technicentre SNCF

"Un train c’est un véhicule complexe, c’est pas un micro-ondes, on peut pas l’éteindre et le rallumer deux mois plus tard au déconfinement" Dans ce Technicentre SNCF, ces agents assurent l’entretien des rames TGV 365 jours par an et 24h sur 24. Leur travail à l’heure de la reprise du trafic, ça ressemble à ça. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque