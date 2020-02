Des collants recyclés !

Des collants en fibres recyclées

Pour lutter contre le gaspillage, Aurore et Læticia ont créé REV Society, une marque de collants fabriqués à partir de déchets industriels.

Saviez-vous que chaque année, plus de 7.000 tonnes de collants sont jetés ? C’est l’équivalent du poids de la Tour Eiffel. Pour lutter contre ce gaspillage, à Bordeaux, Aurore et Lætitia se sont lancé un défi : créer les premiers collants recyclés de France. Elles ont ainsi créé la marque REV Society.

« Les collants sont devenus un produit à usage unique »

« On a fait nos premières expériences professionnelles dans le monde de la mode et du luxe. On s’est dit, si vraiment on veut apporter un changement, il faut qu’on crée quelque chose nous-mêmes », raconte Aurore, cofondatrice de REV Society. Lætitia abonde : « Notre génération a grandi avec toutes les alertes sur le climat, l’environnement. Depuis qu’on est petites, on se demande pourquoi ça bouge pas plus vite. »

Leurs collants sont fabriqués à partir de déchets textiles. « Les collants sont devenus un produit à usage unique, constate Aurore. Les personnes qui portent des collants se sont un peu résignées à ça. À partir de là, peut-être que les marques n’ont pas ressenti le besoin de changer quelque chose. »

L’impact environnemental est considérablement réduit

Ces collants sont faits en fibres recyclées de déchets industriels qui auparavant n’étaient pas utilisés parce qu’ils ne pouvaient pas être recyclés. Mais aujourd’hui, il existe une technologie pour les récupérer et les refondre dans de petites billes, qui sont réutilisées pour refaire du fil. La transformation en collants se fait dans l’une des seules usines en Europe à mêmes d’utiliser cette technologie.

La mode est l’une des industries les plus polluantes du monde. Toutefois, grâce la technique de production de REV Society, l’impact environnemental est considérablement réduit. « Le fait d’utiliser de la matière recyclée, ça nous permet déjà de réduire notre dépendance aux hydrocarbures, parce que le polyamide utilisé pour faire le collant, c’est de la matière synthétique. Ça nous permet aussi d’utiliser moins d’eau et d’émettre beaucoup moins de gaz carbonique », développe Aurore.

Deux modèles, à 24 et 27 euros

Aurore et Laetita réfléchissent maintenant à réutiliser les collantes usés qu’elles fabriquent. Ils pourraient par exemple devenir des éponges, des accessoires pour les cheveux ou des chiffons. Aujourd’hui, les 104 millions de collants jetés chaque année en France finissent pour la plupart incinérés.

Les collants de REV Society coûtent en moyenne trois fois plus cher que ceux de la grande distribution. Laeticia explique ces prix : « On a deux produits. Un collant léger presque transparent et un autre beaucoup plus épais. On les vend à respectivement 24 et 27 euros. Pourquoi ces prix-là ? On a réuni les meilleures techniques disponibles pour faire le collant idéal. Ensuite, la fabrication est européenne, en Italie, avec un partenaire reconnu pour son savoir-faire et sa qualité de fabrication. Enfin, on a un design presque unique, parce qu’on l’a vraiment étudié pour être le plus confortable possible. La ceinture est très large, et il n’y a pas de coutures. »