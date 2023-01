Des manifestants anti-monarchie arrêtés au Royaume-Uni

“La République maintenant!”

Une jeune femme de 22 ans a été arrêtée lors d'une de ces manifestations pour avoir brandi une pancarte demandant l'abolition de la monarchie et l'établissement d'une république. Elle a été libérée mais devra se présenter devant un tribunal. A Londres, une manifestante a brandi une pancarte disant "Not my King" ("Pas mon Roi") et "Abolition de la monarchie" alors que le roi Charles III s'adressait au Parlement. Elle a été escortée par des policiers.

Des scènes semblables se sont déroulées à Edimbourg et au Pays-de-Galle. Certains manifestants ont hué l'hymne national. D'autres ont réclamé : "La République maintenant". Si le décès de la reine Élisabeth 2 a déclenché une vague d'émotion dans tout le Royaume-Uni, la revendication de l'instauration d'une République, bien que minoritaire, existe dans le pays.

Suite à cette vague d'interpellations, un certain nombre d'organisations ont exprimé leur inquiétude : "La liberté d'expression est le fondement de la démocratie britannique". La police de Londres a averti ses agents : "Le public a absolument le droit de manifester". L'ancien chef de la lutte anti-terroriste, Nick Aldwork, a déclaré que la reine n'aurait pas voulu "d'interférences avec des manifestations légitimes".