Des militants écologistes entartent le roi Charles III

“La science nous dit qu'on ne pourra plus nourrir nos familles en 2050"

“La science est unanime. La revendication est simple: il suffit d'arrêter la production de pétrole et de gaz. C'est du gâteau." C’est la dernière action en date menée par les militants du groupe écologiste Just Stop Oil, après la soupe sur le tableau Les Tournesols de Van Gogh à Londres. Dimanche 23 octobre, le groupe Letzte Generation avait aussi jeté de la purée sur un tableau de Monet en Allemagne. "De la purée ou de la soupe sur un tableau vous font peur? Vous savez ce qui me fait peur, moi? C'est que la science nous dit qu'on ne pourra plus nourrir nos familles en 2050." Les militants de Just Stop Oil mènent des actions tous les jours ce mois-ci pour demander l’arrêt de l’octroi de nouvelles licences d’exploitation de pétrole et de gaz. La police de Londres a confirmé que les deux manifestants, ainsi que deux autres personnes, avaient été arrêtés pour dommages criminels. Le réchauffement climatique sera pire que prévu en France