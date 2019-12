Des milliers d'animaux sauvages sauvés lors d'une opération d'envergure

Opération Thunderball : des milliers d'animaux sauvages sauvés

Un bébé tigre retrouvé dans un pick-up au Mexique, des milliers de tortues saisies en Russie, près de 600 suspects arrêtés… Voici les résultats de l'impressionnante opération Thunderball.

C'est une opération d'ampleur contre le trafic d’espèces sauvages. 4 100 tortues dans un conteneur en Russie, un bébé tigre dans un pick-up au Mexique, un flamant nain dans une animalerie en Inde, des coraux cachés dans un navire en Italie… Toutes ces saisies ont été réalisées lors de l’opération Thunderball.

Pendant près d'un mois, dans 109 pays du monde entier, polices et douanes ont mené des actions coordonnées contre le commerce illégal de plantes et d'animaux protégés. Organisée par INTERPOL et l'Organisation mondiale des douanes. Menée du 4 au 30 juin 2019, l’opération Thunderball s'est traduite par des contrôles renforcés à certaines frontières et des inspections ciblées de véhicules et de bâtiments. Le trafic d’espèces sauvages est non seulement extrêmement néfaste pour l’environnement : il y a également des répercussions sur les populations qui subissent la violence, la fraude et la corruption liées à ces pratiques.

En moins d'un mois, l'opération Thunderball a permis de saisir notamment : près de 10 000 tortues vivantes, plus de 4 300 oiseaux, 23 primates, 30 félins, plus de 2 600 plantes et 440 défenses d’éléphant… 582 suspects ont été interpellés.

Chaque année, plusieurs centaines de millions d'espèces sauvages sont vendues illégalement. Ce trafic annuel est évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars.