Des policiers déguisés pour arrêter des trafiquants de drogue

4 suspects ont été arrêtés

C’était à Lima, dans la capitale du Pérou. Ils ont profité du contexte d’Halloween pour se déguiser en Avengers et passer incognito. Le but était de pouvoir approcher la maison où se trouvaient les suspects sans éveiller les soupçons. David Villanueva, colonel de police, explique que la maison se situait juste à côté d’une école et en plein contexte d’halloween, personne ne pouvait se douter que c’était en réalité une équipe de police. Quelles sont les origines des traditions d’Halloween?

Spiderman, Captain America, Thor et la Veuve noire ont ensuite défoncé la porte à l’aide d’une masse et pénétré dans une habitation du quartier de San Juan de Lurigancho, à Lima. Dans l’immeuble, toute une famille se consacrait à la micro-commercialisation de la drogue, selon le chef de la police. 3250 petits paquets de pâte de cocaïne de base, 287 sacs de cocaïne et 127 de marijuana ont été saisis. 4 personnes ont étés interpellé trois hommes et une femme. Pris au dépourvus, ils n’ont pas eu le temps de réagir. Ce n’est pas la première fois que des policiers péruviens ont recours à ce genre d’arrestations. En 2020, la police s’était déguisée en père noël et en lutin pour arrêter des trafiquants de drogue. Contrôles au faciès : un policier témoigne