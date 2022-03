Droit de vote à 16 ans : pourquoi Jean-Luc Mélenchon est pour

Pour un abaissement du vote à 16 ans : “la réponse est oui”

A la question “Êtes-vous pour un abaissement du vote à 16 ans ?”, le candidat de la France insoumise à l’élection présidentielle 2022, répond oui.

Jean-Luc Mélenchon : “Ca arrive qu’il y ait des gens qui disent : “Ouais mais 16 ans, c’est trop… trop jeune.” Bon j’entends l’argument. En plus, il n’est pas nouveau pour moi puisque je suis tellement vieux que j’étais là quand le vote n’était même pas à 18 ans, mais à 21 ans. Et quand on a dit, le droit de vote à 18 ans, y a plein de gens qui disaient : “Ah c’est pas raisonnable, c’est trop jeune.” Donc je suis habitué à cette remarque.”

“Alors pourquoi 16 ans ? Honnêtement, j’accepte qu’on en parle. Parce qu’on peut, à 16 ans, être émancipé, ce qui revient à être majeur. On peut à 16 ans exercer l’autorité parentale si on a un gamin. Parce que, à 16 ans, on a le droit de vote dans les élections prud’homales donc des élections professionnelles qui désignent les juges qui arbitrent les litiges entre employeurs et employés. Et puis 16 ans, c’est la majorité pénale. Avant on est jugé par la justice des mineurs, après, on est plus dans le cadre de la justice des mineurs.”

Projet de rendre le vote obligatoire dès 18 ans

“Dans mon projet, il y a le vote obligatoire mais le vote obligatoire sera une contrepartie. Premièrement, l’abstention comptera et surtout, le vote ne sera pas obligatoire entre 16 et 18 ans. Donc la fille ou le garçon, il garde sa liberté de dire : “Moi, je ne me sens pas prêt et je ne le fais pas.” Le vote obligatoire : c’est si t’as pas voté, t’es sanctionné. Soit t’as une amende, soit moi je trouve ça mieux d’avoir un travail d’intérêt collectif. Bon, si tu votes pas !”

“Tu peux y aller et voter blanc mais normalement une société démocratique, ça repose sur la citoyenneté donc le fait que les gens donnent leur avis et donnent des mandats. Donc un citoyen qui vote pas, c’est un citoyen qui se rend inutile à la société c’est pas bon.”

