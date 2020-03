Ebola : la République démocratique du Congo en train de vaincre la maladie

Fin de l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo

La dernière personne hospitalisée est sortie de l’hôpital le 3 mars.

Le 3 mars, Masika est sortie du centre de traitement Ebola de Beni, à l’est de la République Démocratique du Congo. Elle était la dernière personne hospitalisée à cause de cette épidémie. Elle témoigne : « Je suis arrivée ici très malade, je ne savais pas si je pouvais être guérie. Je dis merci aux infirmières et à Dieu d'avoir béni les infirmières, merci parce que j'étais vraiment malade. » Depuis la déclaration de l’épidémie en République démocratique du Congo (RDC) - la deuxième plus grave de l’histoire - en août 2018, la maladie a fait 2.264 victimes

Une personne sur deux meurt d’Ebola

« À partir de la sortie de ce cas, à partir de sa guérison, on peut maintenant compter les 42 jours pour dire qu’on va déclarer la fin de l’épidémie », affirme le Dr Mory Keita, porte-parole de l'OMS à Beni. La règle des 42 jours a été établie par l’OMS. Passé ce délais, et sans nouveau cas, l’épidémie sera considérée comme endiguée. Ces 42 jours correspondent au double de la durée maximale d’incubation pour les infections au virus Ebola. Chaque pays doit ensuite maintenir un système de surveillance renforcée pendant 90 jours.

En février 2019, un nouveau malade du virus Ebola avait été découvert après 23 jours sans nouveau cas. Le virus Ebola est apparu pour la première fois en 1976 au Soudan et en RDC. Il avait fait au total 431 morts. Cette maladie virale est transmis à l’humain par des animaux sauvages, comme des chauves souris ou des singes. Elle se propage par transmission entre les humains avec un taux de létalité d’environ 50 % - contre, par exemple, 3.4% pour le coronavirus. En d’autres termes, une personne sur deux meurt d’Ebola.

Le virus a touché au total 16 pays dans le monde

Les symptômes sont de la fièvre et des douleurs musculaires, jusqu’à des hémorragies internes et externes. « La contagion se fait par des sécrétions, c'est-à-dire par la salive, par le sang, par toute sécrétion organique. Lorsqu'un patient est suspecté ou lorsque c’est confirmé qu’il a Ebola, il est nécessaire de le mettre en quarantaine. Les trois premières heures sont très importantes pour nous, parce qu’elles peuvent déterminer l'issue fatale ou le bénéfice », explique Patricia Kabuni, anesthésiste réanimateur au sein de l'ONG humanitaire médicale ALIMA.

Le virus a touché au total 16 pays dans le monde, dont les États-Unis en 2014, avec quatre cas détectés. Les pays les plus touchés ont été la RDC, le Libéria et la Sierra Leone. La pire épidémie d’Ebola de l’histoire a eu lieu de 2014 à 2016 en Afrique de l’Ouest, avec près de 28.000 cas détectés et plus de 11.000 décès.