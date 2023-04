Elle a fait 15 000 km à vélo de la Bretagne à Téhéran

"J'avais un contrat avec moi-même : je finis mes études et je pars." Rouler de Plouër-sur-Rance à Téhéran seule à vélo, c'est le défi qu'elle s'est lancé. À 23 ans, Isabel Del Real a quitté son village natal de Bretagne pour passer un an sur les routes. Entre rencontres et paysages, elle raconte son incroyable voyage à notre journaliste Laurène Gris.