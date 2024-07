Elle fait le tour des Ehpad pour distribuer des lettres

Lucie a 21 ans, et elle a décidé de faire le tour de France des Ehpad avec Georges, son vélo, pour pour distribuer des lettres écrites par des inconnus aux personnes âgées et recréer du lien social. On l'a suivie à Saint Malo dans l’Ehpad de La Fontaine au Lièvre et celui de La Haize.