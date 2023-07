Amélioration de la plateforme Parcoursup et du baccalauréat

Ce lundi 24 juillet, le président de la République Emmanuel Macron s’est exprimé sur TF1 et France2. Il a notamment évoqué les émeutes survenues fin juin et au début du mois de juillet 2023 dans plusieurs villes de France, suite à la mort de Nahel, le 27 juin 2023, après un contrôle routier. Dans ce bilan des “100 jours”, il a également tenu à évoquer sa volonté de revenir sur la réforme du baccalauréat et d’améliorer Parcoursup, la plateforme post-bac.

Il explique qu’avec la réforme, les limites et les difficultés du nouveau baccalauréat sont maintenant connues. “Le nouveau baccalauréat, les familles le connaissent, mais on a vu que pour certaines épreuves, elle terminait trop tôt, elle ne donnait pas tout à fait satisfaction. Donc j'ai demandé pour cet été à la Première ministre et au ministre de l'Education nationale qu'on puisse avoir des changements qui sont au fond de bon sens.”, indique le président.

Il indique vouloir également continuer d'améliorer Parcoursup pour que “les familles et les élèves puissent avoir des rendez-vous plus réguliers avant et, si je puis dire, plus humains et qui n'aient pas le sentiment d'être simplement derrière une machine qui leur donne un résultat, si je puis le dire de manière très simple.”

