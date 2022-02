Emprise(s) : l'affaire Lydie

Lydie a toujours été une femme indépendante. A 30 ans, elle rencontre son futur agresseur. C’est le coup de foudre. Il est grand, beau et sportif. Peu à peu la relation idyllique tourne au drame, à chaque dispute les coups pleuvent. Pendant cinq ans, Lydie sera quotidiennement battue jusqu'à frôler la mort. En 2015, elle trouve la force de porter plainte et de sortir de l'emprise grâce à des aides judiciaires et psychologiques mais aussi et surtout grâce à ses proches.

Je m'abonne à BrutX

4,99€ / mois, sans engagement