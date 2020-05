En Australie, la nouvelle saison des incendies menace les koalas

En Australie, les koalas menacés

Quelques mois après les feux de forêt de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, un rapport estime que près de 15 % des koalas vivant dans cet État ont été tués.

Plusieurs organisations de protection des animaux demandent au gouvernement australien que le statut du koala passe officiellement de « vulnérable » à « menacé ». Quelques mois après les terribles feux de forêt de Nouvelle-Galles du Sud, un rapport estime en effet que près de 15 % des koalas vivant dans cet État ont été tués.

Plus de 6.000 koalas décédés en Nouvelle-Galles du Sud

Alors que de nombreuses populations de koalas se trouvaient sur la trajectoire des feux, on estime que plus de 6.000 d’entre eux sont décédés rien qu’en Nouvelle-Galles du Sud. « Ils sont particulièrement vulnérables aux feux de brousse. Les koalas vivent en altitude, dans des eucalyptus inflammables et ils se déplacent très lentement. Cela signifie qu’il est très difficile pour eux d’échapper aux incendies », explique Josey Sharrad, chargée de campagne de la faune sauvage pour l’ONG IFAW.

Les incendies n’ont fait qu’empirer la situation déjà fragile de cette espèce. Sur les trois dernières générations de koalas, leur population a diminué de 62 %. « La principale menace pour les koalas est la perte d’habitat. Les koalas ont besoin d’arbres pour survivre. Sans arbres, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas se déplacer, c’est leur bouée de sauvetage. Malheureusement, l’Australie a l’un des pires taux de défrichement au monde, avec le Brésil », déplore Josey Sharrad.

L’espèce a totalement disparu de certaines biorégions

En plus du défrichement humain, le réchauffement climatique menace l’habitat des koalas en accentuant les sécheresses, les vagues de chaleur, et les incendies. L’espèce a même totalement disparu de certaines biorégions, comme la Mitchell Grass Downs, dans le nord de l’Australie.

À travers l’Australie, plusieurs groupes de koalas sauvés des flammes ont déjà été relâchés dans la forêt. Grâce aux récentes pluies, la végétation commence à se rétablir, et les koalas peuvent à nouveau s’y nourrir. Mais malgré ces bonnes nouvelles, les ONG s’inquiètent déjà pour la prochaine saison des incendies.

« La saison des incendies est maintenant terminée, mais la prochaine n’est que dans un mois. Et en Australie, les saisons des incendies arrivent plus tôt chaque année, avec une intensité et une fréquence accrues dans tout le pays. Ces koalas qui se remettent tout juste des récents feux de forêt, nous craignons qu’ils n’aient pas la chance de se remettre à temps pour la prochaine saison », alerte Josey Sharrad.