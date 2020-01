En Australie, les pompiers luttent toujours

La lutte quotidienne des pompiers australiens contre les incendies

Alors que l’Australie est ravagé par des incendies depuis septembre, des dizaines de milliers de pompiers sont mobilisés contre les feux de forêt.

« Si jamais vous étiez venu sur le terrain et aviez vu ce que nous traversons… Vous n’avez pas idée. » Paul Parker, pompier australien, est dévasté. Mais il n’abandonne pas pour autant, et continue de lutter contre les monstrueux incendies qui ravagent l’Australie. Avec des dizaines de milliers d’autres pompiers, il a pour missions de lutter contre les flammes dans des conditions dantesques, de sauver les habitants et de sauver les animaux.

8,4 millions d’hectares de feux de forêt, la taille de l’Irlande

Pour le moment, 24 personnes, dont trois pompiers volontaires, sont décédées en luttant contre les incendies. Selon le WWF par ailleurs, 1,25 milliard d’animaux ont péri dans les flammes. Aussi, pour aider les pompiers à lutter contre les 8,4 millions d’hectares de feux de forêt - la taille de l’Irlande - et sauver les habitants des lieux les plus isolés, le Premier ministre australien a annoncé la mobilisation de 3.000 militaires réservistes.

Dans la zone la plus touchée, la Nouvelle-Galles du Sud, le service incendies comprend 6.800 pompiers pour un territoire de 809.000 km2. À titre de comparaison, Paris dispose de 8.000 sapeurs-pompiers pour une zone 1.000 fois plus petite. D’autant que la tâche est incroyablement ardue. « Les incendies sont trop grands pour être éteints. Tout ce que nous faisons ne fonctionne tout simplement pas. Et cela vaut également pour les avions. Nous pouvons ralentir les feux, mais il sont très durs à arrêter », explique Brendon O’Connor, pompier volontaire.

9 pompiers sur 10 sont volontaires

Plus de 200 pompiers venus des États-Unis, du Canada et de Nouvelle-Zélande ont également rejoint le pays. De nombreuses stars internationales ont également décidé de venir en aide aux pompiers grâce à des donations, comme l’acteur australien Chris Hemsworth.

En Australie, 9 pompiers sur 10 sont volontaires : c’est le pays qui possède le plus grand nombre de pompiers bénévoles au monde. Ici, les jeunes peuvent s’engager dès 16 ans, et il n’y a pas d’âge limite. Cette année et pour la première fois, ces pompiers volontaires vont être indemnisés à hauteur de 190 euros par jour. Mais malgré cette annonce, de nombreux bénévoles ont exprimé leur colère envers le Premier ministre pour sa mauvaise gestion des incendies.