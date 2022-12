En Nouvelle-Zélande, le vote ouvert à 16 ans?

La loi ne pourrait pas être appliquée avant 2023

En Nouvelle-Zélande, un groupe nommé "Make it 16" milite pour que le droit de vote passe de 18 à 16 ans. Et ils viennent d'obtenir une première victoire : la Cour suprême a décrété que ne pas laisser les jeunes de 16 et 17 ans voter constitue une discrimination. Alors, quels sont leurs arguments ?

Pour résumer, ce groupe estime que les jeunes de 16 ans sont touchés au même titre que ceux de 18 ans par les décisions prises par le gouvernement. Ils estiment qu'ils vont être les premiers concernés par les lois votées par leurs aînés. Ils prennent notamment l'exemple du changement climatique qui, selon eux, représente une menace existentielle pour les jeunes et les générations futures. Il y a également le prix des logements et le coût de la vie.

Le Brésil, l’Écosse et Cuba appliquent déjà cette loi

Ils estiment qu'à 16 ans, on prend déjà des décisions importantes et on assume des responsabilités, comme apprendre à conduire ou consentir à des relations sexuelles. En Nouvelle-Zélande, les jeunes de 16 ans peuvent également posséder un permis de port d'arme.

La Première ministre a ouvert un avant-projet de loi et s'est dit favorable à ce que les jeunes puissent voter dès 16 ans, même si elle a ajouté que ça serait un projet difficile à adopter et que ça ne pourrait pas être appliqué avant l'élection générale de 2023. Dans le monde, plusieurs pays offrent la possibilité de voter à 16 ans, comme le Brésil, Cuba ou encore l'Écosse.