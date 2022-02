Faut-il avoir peur des rats ?

Ils peuvent venir ici et manger et boire autant qu'ils veulent sans être dérangés. Les rongeurs mangeraient chaque année 1/5 des réserves de nourriture dans le monde et les rats provoqueraient chaque année à eux seuls 19 milliards de dollars de dégâts rien qu'aux États-Unis.

À Paris, 1800 opérations de dératisation ont eu lieu entre janvier et septembre 2017. Ils peuvent avoir jusqu'à 14 bébés en une seule fois. Et ils atteignent leur majorité sexuelle en 5 semaines, donc en 5 semaines ces rats se reproduisent à leur tour. Et ils se renforcent. On constate depuis le milieu du 20ème siècle une résistance accrue des rats à plusieurs types de poison et une plus grande variété parmi les parasites qu'ils portent. Vers, puces, protozoaires, Pas forcément. Les rats ont un rôle à jouer dans les villes : ils réduisent le volume de nos déchets en les mangeant et ils empêchent les égouts de se boucher en y creusant des galeries. Pour les plus peureux : le nombre de rats reste globalement stable dans le monde.

Dr Georges Salines, responsable santé environnementale de Paris : "Personne ne sait combien il y a de rats dans Paris, mais l'immense majorité vivent dans les égouts et ne nous posent pas le moindre problème. Ce qui se passe actuellement, comme périodiquement d'ailleurs, c'est des proliférations de rats dans certains parcs et jardins."