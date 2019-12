Guadalupe Rodríguez est la seule sapeuse-pompière de l’État de Campeche

Guadalupe Rodríguez, la sapeuse-pompière mexicaine qui prône l’égalité des genres

À 27 ans et suite à ses études d’ingénieure, Guadalupe Rodríguez réalise son rêve de devenir pompière. Pour elle, être la première pompière de Campeche est une fierté. Depuis toujours, elle combat les stéréotypes de genre.

Selon Guadalupe Rodríguez, une femme a les mêmes capacités qu’un homme pour faire ce métier : “Je pense qu’il n’y a pas de différence entre une sapeuse-pompière, et un sapeur-pompier. La vie d’un collègue dépend autant de moi que la mienne dépend de lui.” Pour devenir pompière, son entraînement a été identique à celui des hommes qui l’entourent, elle n’a eu droit à aucune faveur. Son défi était de se mettre au même niveau qu’eux. Pour Guadalupe Rodríguez, c’est la meilleure chose qu’elle ait pu entreprendre.

Un désir de mettre fin à la disparité hommes/femmes

Malgré le désaccord de sa famille, Guadalupe Rodríguez aimerait voir un changement dans la société de Campeche et ainsi casser le modèle de la femme mexicaine actuelle. En effet, la disparité entre les hommes pompiers et les femmes pompières est actuellement très marquée au Mexique. Par son comportement, Guadalupe Rodríguez espère ainsi donner l’exemple et encourager les femmes à réaliser leurs rêves à leur tour. Pour la pompière mexicaine, c’est certain : “Il n’existe pas de différence entre être un homme ou une femme.”