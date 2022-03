Harceleurs de rue : Jean-Luc Mélenchon pour les ridiculiser

“Des campagnes publiques de ridiculisation du harceleur”

La question posée était : “Le harcèlement de rue, aujourd'hui, comment on arrive à lutter plus efficacement ?”

Jean-Luc Mélenchon : “Si je mets de côté les questions d'éducation, qui après tout ne feraient pas de mal : (je serais pour) des campagnes nationales pour ridiculiser les comportements des harceleurs de rue. Je pense que c'est sans doute ce qu'on aura de plus efficace.”

Rendre “honteuse la personne devant elle-même”

“Parce qu'on a parlé de verbaliser, alors là, je ne vous dis pas dans quoi on se met, Parce que qui est-ce qui va verbaliser ? Le policier qui devient d'un seul coup celui qui constate l'infraction et qui vous inflige la peine? Donc chaque policier est transformé en juge, c'est ingérable, un truc pareil, De ce qu’on m'a dit : "On ne voit pas comment on fait un truc pareil.” Donc je préfère dire que la question est ouverte.”

“Moi, je sais que j'opterais pour des campagnes publiques de ridiculisation du harceleur jusqu'à ce que ça devienne un comportement qui rend honteuse la personne devant elle-même. C'est comme ça qu'on s'impose des règles morales. C'est quand on viole les règles morales qu'on s'est données, on se sent mal.”

