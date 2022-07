Il continue à filmer alors qu'une avalanche lui fonce dessus

“Des événements comme celui-là vont devenir de plus en plus fréquents”

'La chose la plus prudente à faire, ça aurait été d'aller directement m'abriter, baisser la tête, fermer les yeux, couper la caméra et croiser les doigts. Ça aurait été le plus prudent à ce moment-là. Mais je n'ai pas voulu faire ça, je ne voulais pas passer à côté de l'opportunité d'une vie, non seulement de voir une énorme avalanche d'aussi près, mais aussi de la filmer". Harry Shimmin était en voyage dans les montagnes au Kirghizistan lorsqu'une avalanche s'est déclenchée face à lui. "Au fur et à mesure, elle s'est approchée doucement et j'ai compris que j'allais devoir me servir de l'abri qu'il y avait près de moi. À chaque fois que la caméra bouge, c'est parce que je change de main, pour essayer de regarder où je vais pouvoir sauter".

"Quand je me suis caché dans le trou, la neige a commencé à arriver au-dessus de ma tête. C'était difficile de respirer et il faisait très sombre. À ce moment-là, j'avais peur de mourir". Heureusement pour le jeune homme, l'avalanche a cessé rapidement et il a pu s'extirper rapidement de son abri. En rejoignant les autres personnes de son groupe, il découvre que deux femmes se sont blessées dont une qui s'est ouvert le genou "jusqu'à l'os". Il souhaite alerter sur le réchauffement climatique qui accroît le risque d'avalanches : "Des événements comme celui-là vont devenir de plus en plus fréquents. Ce n'est pas la première fois que je vois ça, car je skie beaucoup. Je ne vais pas vous raconter combien je trouve ça frustrant, le fait qu'on ne fasse rien contre ça. Ce serait super d'attirer l'attention sur ce problème, car c'est très grave" alerte Harry Shimmin.