Il est député en fauteuil roulant à l’Assemblée nationale

"On a une grande question parce qu'on voit qu'en fait, les questions de patrimoine passent avant l'égalité de droit." Sebastien Peytavie a été le premier député en fauteuil roulant de la 5e République. Lors de l’élection de la présidence de l’Assemblée nationale, il a dû insister pour pouvoir voter lui-même car l’urne n’était pas accessible. Hémicycle non adapté, protocole non adapté… Son quotidien, ça ressemble à ça.