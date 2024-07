Ils surfent pour dépasser leurs angoisses

"Dans l'eau on se sent libre, les angoisses disparaissent, ça fait vraiment du bien." Ils sont atteints de schizophrénie, de bipolarité, de troubles graves de la personnalité… mais une fois dans l'eau, seul le plaisir compte. Une fois par semaine, ces patients en psychiatrie partent surfer sur la plage de Carcans. L'occasion de "se relaxer, se lâcher, se vider l'esprit". On est allé prendre quelques vagues avec Markus, Anaïs, Patrick. 🌊