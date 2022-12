Ils transforment des combinaisons de plongée en tapis pour les SDF

“Le but, c'est que les voisins du trottoir puissent avoir leur tapis pour l’hiver”

“Tu peux l'enfermer, l'enrouler, c'est un tapis. Tu peux te protéger avec, du néoprène, c'est fait à base de combinaisons de plongée. Tu mets le tapis au sol, l'humidité ne passe pas, ça se nettoie à l'eau.” Mathieu Ferreira est un pêcheur sous-marin passionné par la mer. Il a eu l’idée, lors de ses activités associatives, de faire profiter les sans-abri de ses équipements marins. “J'ai fait une maraude, et en distribuant ma soupe de poissons qu'on a péchés nous-mêmes, je me suis aperçu que les SDF étaient directement sur du carton et n'avaient rien, en fait. Donc, en parlant avec eux, ils avaient un problème de froid, et vu que je suis pêcheur sous-marin, je me suis dit: ‘j'ai une combinaison qui me protège du froid, donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes combinaisons et je vais en faire des tapis et des coussins pour les SDF’”. Ces jeunes luttent contre le gaspillage en France

“C'est notre Coluche des mers”

Il a alors fondé l’association Les Pêcheurs du cœur, dont il est également le président, pour recycler les équipements en faveur des sans-abri. “On prend les combinaisons usagées, on fait une découpe avec un patron. Il nous faut quatre hauts de combinaisons pour faire un tapis, et après, pour les bas, et il nous faut trois bas et demi pour faire un tapis. On a récupéré les bras pour faire les coussins et après, tout le reste a été découpé en petits copeaux pour faire le coussin”, explique Mathieu. Audrey construit sa maison en recyclant des containers

“Dans les combinaisons de plongée, on a deux fermetures. Et en fait, même ça, on les récupère. C'est que du recyclage, aujourd'hui, c'est du recyclage solidaire.” Mais Mathieu Ferreira n’est pas le seul derrière cette initiative. Il est accompagné notamment de Christophe, un bénévole. “Mathieu, c'est notre Coluche à nous, c'est notre Coluche des mers. Mais voilà, dès qu'il y a une proposition et qu'on peut aider par rapport à notre passion, on le fait volontiers. (…) On se ressemble tous. On a tous les mêmes convictions, aussi.” Des lunettes en coquillages

“La première cause de mortalité des SDF, c'est le froid”

“Je pensais que j'allais faire 5, 6 tapis. Pour moi, c'était 5, 6 personnes qui allaient dormir sur les tapis au lieu d'être au sol et en fait, aujourd'hui, on sort une trentaine, 30, 35 tapis. Il y a eu un engouement dans toute la France, j'ai reçu pas mal de combinaisons, avec des félicitations, avec des mots. Le but, c'est que les voisins du trottoir puissent avoir leur tapis et leur coussin pour l'hiver”, ajoute Mathieu. Ils transforment des mégots de cigarette en cendriers

Les Pêcheurs du cœur travaillent en collaboration avec Les taxis de l'espoir Marseille, afin que ces derniers distribuent les tapis et coussins aux sans-abri. “La première cause de mortalité des SDF, c'est le froid. Des fois, on ferme les yeux, on passe à côté, on ne dit même pas un bonjour tandis qu'en fait, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être mes collègues, ça peut être n'importe qui”, conclut Mathieu. Des caleçons réalisés avec de vieux draps