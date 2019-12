Incendies en Amazonie : les internautes se mobilisent

Mobilisation sur les réseaux sociaux pour l’Amazonie, ravagée par les incendies

Depuis plusieurs jours, de terribles incendies ravagent des hectares de forêt amazonienne. De nombreux Brésiliens alertent sur cette situation et appellent à une prise de conscience mondiale avec le hashtag #PrayforAmazonia.

São Paulo plongé dans le noir en pleine journée… Ce sont les immenses incendies qui consument l’Amazonie qui sont à l'origine de ces images frappantes. Depuis début juillet 2019, les foyers d'incendie s'accumulent dans les États d'Amazonas et de Rondônia, au cœur de la forêt amazonienne. Face à la crise, plusieurs milliers de personnes se sont mobilisées sur les réseaux sociaux avec les hashtags #PrayforAmazonia et #PrayforAmazonas.

« Aidons à réveiller les consciences, c'est notre mère la Terre (notre maison) dont on parle ici ! #PrayforAmazonia » a tweeté une internaute. « On ne peut pas survivre sans poumons. Est-ce que la Terre pourrait survivre sans poumons ? #PrayforAmazonas » ajoute un autre. « S'il vous plaît, priez et parlez de ce qu'il se passe, parce que ce n'est pas seulement mauvais pour le Brésil, c'est mauvais pour le monde entier ! #PrayforAmazonia » alerte un utilisateur sur Twitter.

La déforestation : l’une des causes des incendies qui ravagent l’Amazonie

Ces incendies sont causés par différents facteurs, d'origine naturelle mais aussi humaine. « La saison sèche crée des conditions favorables à l'utilisation et à la propagation d'incendies, mais les départs de feux sont d'origine humaine, que ce soit intentionnellement ou par accident » explique Alberto Setzer, chercheur de l’INPE, l’Institut national de recherche spatiale.

Pour défricher les terres, certains agriculteurs utilisent en effet des feux, parfois laissés hors de contrôle. « Ce à quoi nous assistons est la conséquence de l'accroissement de la déforestation » précise Ricardo Mello du programme Amazonie de WWF Brésil. En juillet 2019, le taux de déforestation au Brésil était près de 4 fois supérieur à juillet 2018. Certains activistes et hommes politiques accusent directement la politique menée par Jair Bolsonaro, le président brésilien, d'être à l'origine de cette déforestation accrue.

Le 13 août 2019, les fumées dégagées par les différents incendies s'étendaient sur une superficie de 3,2 millions de km2. Ce sont ces fumées, mêlées à celles de pays voisins, qui auraient plongé São Paulo dans la pénombre, bien que la ville se situe à plusieurs milliers de kilomètres des différents incendies. Au Brésil, les feux de forêt ont bondi de 83 % en 2019 par rapport à 2018, sur la période allant du 1er janvier au 19 août. Selon le WWF, l'Amazonie abrite de 50 à 70 % de la biodiversité mondiale.