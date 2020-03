Inde : un bar à jus zéro déchet

Inde : pour la première fois, un bar zéro déchet

Eat Raja, un bar à jus situé à Bengaluru, en Inde, sert ses jus dans des fruits entiers.

Pourquoi utiliser des gobelets quand on peut utiliser des fruits ? Eat Raja, un bar à jus situé à Bengaluru, en Inde, sert ses jus dans des fruits entiers. Sa mission : réduire les déchets. Anand Raaj, ancien animateur radio, est l’homme derrière cette initiative originale.

Le seul bar à jus en Inde à ne pas utiliser de gobelets

« Nous sommes le premier bar à jus zéro déchet en Inde. Et nous sommes le seul bar à jus à ne pas utiliser de gobelets. On n’utilise pas de pailles, on n’utilise aucun plastique ou papier. On ne donne aucun type d’emballage. Et c’est ce qui nous rend uniques », estime Anand Raaj.

Depuis les années 1980, le bar sert des jus de fruits frais pressés. Ils proposent d’innombrables variétés de jus de melon, banane, goyave du chili, concombre… Après la mort de son père, Anand Raaj abandonne sa carrière à la radio et réaménage le bar, conformément à une politique zéro déchet.

Bengaluru génère environ 5.000 tonnes de déchets par jour. Une grande partie de ces déchets finit dans les décharges. Eat Raja lutte pour changer les choses… Un fruit à la fois.