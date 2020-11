Interview Brut : Mary Trump, nièce de Donald Trump

Qui est Mary Trump, la nièce du président des États-Unis ?

Son oncle est l’actuel président des États-Unis : il s’agit de Mary Trump. Contrairement aux membres bien connus de sa famille, elle s’oppose à la politique menée par Donald Trump.

« Il est profondément égoïste », assure à propos de son oncle Mary Trump, la nièce du chef de l’État américain. Cette psychologue clinicienne reproche à sa famille d’avoir créé « l’homme le plus dangereux du monde ». Selon elle, « il n'a aucun contrôle sur ses impulsions ». Elle trouve le politicien égoïste et assure qu’il fera toujours passer son intérêt personnel avant tout, en dépit des citoyens du pays qu’il dirige.

Un héritage familial

Selon Mary Trump, le père de Donald Trump, Fred Trump Sr, agent immobilier, était obsédé par la victoire. « La vie était un jeu où le gagnant remporte tout. Il traitait sa famille de cette façon. Cela signifie qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul gagnant et que tous les autres étaient des perdants, et être un perdant était sévèrement puni. C'est la façon dont Donald aborde tout », raconte-t-elle. Cela expliquerait notamment la manière dont il gère la pandémie de coronavirus.

Lors de ses deux campagnes électorales, Donald Trump a fait la promesse de défendre les travailleurs. Mais selon sa nièce, ce n'est qu'un mensonge. « Je pense que nous l'avons vu tout récemment dans son comportement après sa sortie de l'hôpital. Il est entré à la Maison-Blanche, malade et contagieux. Il a enlevé son masque et il était tout à fait prêt à mettre en danger chaque membre du personnel avec lequel il entrait en contact, des services secrets aux secrétaires, aux agents d'entretien, aux personnes qui préparent ses repas et lui rendent la vie confortable au quotidien. »

Si Trump gagne…

En juillet 2020, elle publie un livre de révélations sur son oncle. Mary Trump voulait ainsi faire part de son inquiétude au peuple américain en vue de la prochaine élection présidentielle. L'autrice a d’ailleurs été critiquée pour ne pas avoir publié ce livre plus tôt. Mais elle pensait, à ce moment-là, que Donald Trump ne serait jamais élu.

Cette fois-ci toutefois, à l'approche de l’élection, Mary Trump s'attend à une certaine tension s'il perd. « Il va trouver cela inacceptable. Il essaie de convaincre les gens, en pleine pandémie mortelle, que le vote par correspondance est en quelque sorte frauduleux. Il essaie de convaincre les gens que si Joe Biden gagne, l'élection aura été truquée », assure Mary Trump.