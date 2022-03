Jean-Luc Mélenchon aimerait abolir certaines chasses "cruelles"

Candidat à la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon s’est exprimé sur la chasse en France. S’il n’entend pas abolir l’activité, le candidat souhaite la réglementer. L'interview complète de Jean-Luc Mélenchon est aussi disponible.

“Abolir certaines chasses “cruelles” comme la chasse à la glu”

Jean-Luc Mélenchon : ““On est d'accord: vous abolissez la chasse?” Mais non, c'est pas ça. Si je fais ça, je vais provoquer une émeute dans ce pays pour rien. On n'aura convaincu personne de rien et ça sera juste une bataille rangée.”

“Non, on va par contre, oui, abolir certaines chasses, qu'on peut qualifier de cruelles, genre la chasse à la glu, tu vois ? Quel mérite ? Foutre la glu, la bestiole se pose, elle est collée. Bon, non, on n'est pas d'accord avec ça.”

“Plus de chasse les week-ends et pendant les vacances scolaires”

“Ensuite, il y a la réglementation de la chasse, c'est-à-dire plus de chasse les week-ends et pendant les vacances scolaires.”

“Alors, après, moi, à titre personnel, je ne suis pas chasseur et j'ai pas l'intention de le devenir, mais je connais tellement de gens que j'aime que j'ai pas envie de leur faire de peine. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est politique. Comme vous me l'avez posée, la réponse, elle est politique.”

“Abolir la chasse en général, c'est à mes yeux impossible. Donc il faut progresser dans la compréhension de pourquoi certaines chasses, en tout cas, doivent être interdites, certains jours de chasse.”

