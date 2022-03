Jeune danseuse, Cléa rêve de Jeux olympiques

"C'est ma passion. Ça me permet de me libérer, de me défoncer, quitte à se faire mal." Dans son lycée, un programme spécial permet de faire chaque semaine 15 heures de breakdance, nouvelle discipline olympique. Et Cléa a un rêve : représenter la France aux JO de Paris 2024…