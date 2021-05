Jeunes Wakat, l'émission radio des jeunes du Burkina Faso

Au Burkina Faso, près de la moitié de la population a moins de 17 ans. Avec son émission radio "Jeunes Wakat", Stéphanie Zongo et ses collègues veulent leur donner un espace de libre expression et répondre à leurs questions. Et pour elle, voilà pourquoi c'est important. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque