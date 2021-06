Jimmy s'est lancé un défi : nettoyer les Pyrénées

Nettoyer les Pyrénées, c'est l'énorme défi que s'est lancé Jimmy. À pied, il parcourt seul les sommets inaccessibles aux véhicules terrestres et a déjà redescendu près de 2 tonnes de déchets depuis la création de son association Rêves Ô Sommets. Brut l'a suivi.

Dans les Pyrénées, s’est lancé un défi :nettoyer la montagne en récupérant des déchets sur des sites très difficiles d’accès. Il explique : “Ça fait 15 ans que je parcours ces montagnes, je tombais régulièrement sur ces débris et j'ai voulu trouver une solution. Il y a quelques années j'ai perdu mon emploi donc je suis sans-emploi et je voulais me rendre utile, utile pour ma région, pour mon territoire, pour la société.”

2 tonnes de débris redescendus

Depuis la création il y a 4 mois de son association de protection de l’environnement “Rêves Ô Sommets”, Jimmy a redescendu près de 2 tonnes de débris. Il les emmène ensuite en déchèterie pour qu’ils soient recyclés.