Joaquin Phoenix et le racisme dans le cinéma

Bafta : le discours sur le manque de diversité de Joaquin Phoenix

Le 2 février, Joaquin Phoenix a été couronné du titre du meilleur acteur par la British Academy of Film and Television Arts (Bafta), face à Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Taron Egerton et Jonathan Pryce. Il a livré un discours inspirant.

Lors de la cérémonie des Bafta 2020 - l'équivalent britannique de nos César - l'acteur américain Joaquin Phoenix, désigné meilleur acteur pour le film Joker, a utilisé son discours de remerciements pour évoquer l’absence criante de nommés racisés lors de la cérémonie. Tout comme les Oscars et les César, les Bafta ont été très critiqués pour leur manque de représentatitvité.

Plus d’écologie mais toujours peu de représentativité

Cette annnée, les Bafta ont prouvé leur engagement face à la crise climatique en renonçant aux sacs de cadeaux peu respectueux de l'environnement et en dépliant un tapis rouge en matériaux recyclés. Les invités avaient également été priés de mettre des tenues déjà portées.

Toutefois, la sélection, réalisée pour la plupart des catégories par les quelque 6.500 membres des Bafta, notamment des professionnels de l'industrie cinématographique, a été vivement critiquée pour son manque de diversité.