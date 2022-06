Johnny Depp vs Amber Heard : le procès qui affole la toile

“Les fans ne distinguent même plus Jack Sparrow de Johnny Depp”

Le procès entre Johnny Depp et Amber Heard, qui a débuté le 11 avril 2022, a dès les premier jours enflammé la toile. Sur TikTok, les vidéos avec le hashtag #JusticeforJohnnyDepp, dont beaucoup tournent en ridicule le témoignage d’Amber Heard, ont fait plus de 19 milliards de vues. A l’inverse, le hashtag #JusticeForAmber a récolté, lui, moins de 81 millions de vues. “Je suis harcelée, humiliée, menacée, tous les jours. Des gens veulent ma mort et me le disent chaque jour. Des gens veulent mettre mon bébé au micro-ondes”, expliquait Amber Heard. Après six semaines de procès, les jurés ont conclu que les deux vedettes d'Hollywood s'étaient mutuellement diffamées par voie de presse. Mais c'est Johnny Depp, qui sort gagnant, tant financièrement que sur les réseaux sociaux.

En effet, pendant toute la durée du procès, des fans de Johnny Depp se sont amassés devant le tribunal pour soutenir l'acteur. Des experts et des victimes de violences domestiques ont fait part de leur inquiétude quant au fait que des scènes du procès soient devenues des mèmes… “On a l’impression qu’Internet s’est retranché derrière Johnny Depp qui est devenu un martyr post #metoo face à une Amber Heard qui est grimée, on se maquille en Amber Heard, on va jouer ses mimiques sur TikTok, en une menteuse, une fausse victime”, explique la journaliste Constance Villanova. Amber Heard vs Johnny Depp : des témoignages contradictoires