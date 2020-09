Julie Neveux : ce que les anglicismes disent de nous

Les anglicismes, par la linguiste Julie Neveux

Julie Neveux a écrit le livre « Je parle comme je suis ». Elle y explique les mots qu’on emploie aujourd’hui, notamment les anglicismes.

Anglais et français : des langues cousines

Julie Neveux nous apprend que certains anglicismes comme le mot « call » pour parler d’un appel sont utilisés dans un contexte particulier. Ils sont aussi attribués à une pratique précise. En l’occurrence, il s’agit seulement d’un appel professionnel.

Par ailleurs, « la langue française et la langue anglaise sont des langues cousines », indique-t-elle. Elles partagent la même famille linguistique : celle des langues indo-européennes. Cela engendre donc des échanges culturels et linguistiques. « Il y a les origines latines qu'on a en commun. C'est comme si à une réunion de famille, vous étiez furieux de vous apercevoir que vos cousins vous ressemblent. »

Des mots français devenus anglais

La linguiste prend également l’exemple des mots « date » et « crush ». Selon elle, ils représentent très bien les échanges anglo-saxons. Aujourd’hui, on reprend le mot « date » du vocabulaire américain.

« Figurez-vous qu'il vient de notre mot français que les États-Unis nous empruntent à la fin du XIXe siècle. Commence à se pratiquer une sorte de libération des mœurs pour la main d'œuvre ouvrière qui arrive dans les grandes villes et qui emprunte, comme d'autres mots français, estimés très chics et glamour à l'époque, "fiancée", "je ne sais quoi", etc. Ils empruntent "date", qui est donc un mot français. »