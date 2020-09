Kewin, homme-triton

Kewin, l’homme-triton

Kewin, comptable Ă GuĂ©rande, pratique le mermaiding depuis deux ans. Il a mĂȘme Ă©tĂ© Ă©lu Mister France.

Kewin, 31 ans, est un homme-triton. Depuis maintenant deux ans, il nage dans les eaux de Guerande, commune de la Loire-Atlantique, durant son temps libre. Il pratique ce que l’on appelle du « mermaiding », l’art de nager comme une sirĂšne
 ou comme un triton, en l’occurrence.

Un hobby pas comme les autres

Si Kewin se transforme en homme-triton depuis deux ans, il s’avĂšre qu’il est aussi comptable. La pratique du mermaiding est un vĂ©ritable loisir pour lui. « C’est surtout un hobby en fait, et le cĂŽtĂ© fantasme, c’est vrai que c’est un petit peu ça aussi car il y a le cĂŽtĂ© transformation, un peu retour Ă l’enfance avec tout cet univers un petit peu de Disney qui a pu bercer mon enfance », explique-t-il.

NĂ©anmoins, il est vrai que ce hobby est loin de ressembler Ă ceux que l’on pratique gĂ©nĂ©ralement. D’ailleurs, Kewin le ressent Ă travers le regard d’autrui : cet aspect du mermaiding lui a permis de se dĂ©faire de sa timiditĂ© et d’affronter le regard des autres.

Esthétique et performance

Le mermaiding, c’est aussi beaucoup d'entraĂźnement. L’homme-triton s’adonne Ă la natation et Ă la nage monopalme une fois par semaine. Sa passion est apparue il y a plus d’un an et demi, lorsqu’il s’est inscrit au tout premier concours de Mister Triton France. « C’est un concours qui mĂȘle performance de natation, d’apnĂ©e, de monopalme et un cĂŽtĂ© de mister classique un peu plus basĂ© sur l’esthĂ©tique ».

Cette activitĂ© s’est dĂ©veloppĂ©e aux États-Unis il y a plus de 10 ans. Depuis, il existe mĂȘme des formations qui y sont consacrĂ©es, notamment en Allemagne ou aux Philippines. Si le mermaiding est un spectacle, c’est aussi un sport Ă part entiĂšre !

« Se laisser rĂȘver et emporter un peu par la vague »

En effet, cette activitĂ© « mĂȘle la discipline sportive de l’apnĂ©e et la discipline de la natation et la nage en monopalme aussi », affirme notre homme-triton. « C’est dĂ©jĂ la combinaison de trois sports, le mermaiding, et aussi il y a tout le cĂŽtĂ© artistique qui est mĂȘlĂ© Ă tout ça, oĂč on peut essayer de crĂ©er un personnage, se laisser rĂȘver et emporter un peu par la vague » poursuit-il.

Alors que le mermaiding Ă©merge Ă peine en France, il existe dĂ©jĂ des Ă©lections de Miss Mermaid et Miss SirĂšne depuis des annĂ©es. Kewin espĂšre que d’autres encore enfileront leur nageoir pour se joindre Ă la communautĂ© des hommes-tritons et sirĂšnes de France.