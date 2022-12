Kylian Mbappé, joueur de football

Il a été le héros des Bleus lors du Mondial 2022. L’année 2022 aura été chargée pour @k.mbappe. Il y a eu d’abord cette nouvelle signature jusqu’à fin 2024 avec le PSG, qui a mis du temps à se concrétiser alors que toutes les rumeurs essayaient d’envoyer le joueur au Real Madrid. Et puis il y a eu cette Coupe du monde 2022 incroyable, dont Mbappé aura été l’incontestable meilleur buteur avec 8 buts (Mbappé a inscrit en tout et pour tout 12 buts toutes Coupes du monde confondues, ce qui ne le place plus désormais qu’à 4 buts du recordman absolu, l’Allemand Miroslav Klose, qui en a mis 16). Et comment oublier cette finale perdue contre l’Argentine avec 3 buts inscrits qui, si elle avait été gagnée, aurait pu placer Mbappé directement sur les traces du roi Pelé. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2026.