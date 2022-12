Kylian Mbappé s’exprime sur la Coupe du monde

“C'était une parenthèse Coupe du monde, le club, ça n'a rien à voir”

“Personnellement, je ne vais jamais digérer”, a déclaré Kylian Mbappé aux micros des journalistes à la sortie du terrain. Il était de retour dans le club du PSG, pour jouer contre Strasbourg en retour de Ligue 1. Depuis la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde au Qatar contre l’Argentine, le joueur ne s’était pas exprimé. Il le fait pour la première fois ce mercredi 28 décembre. Une vie : le PSG

“Maintenant, comme j'ai dit, mon club, il n'est pas responsable de cet échec en sélection. Donc j'ai essayé de revenir avec l'énergie la plus positive possible et j'ai essayé dès aujourd'hui d'amener un élan à mon équipe pour revenir avec la victoire et continuer notre saison, où on est invaincus. C'était une parenthèse Coupe du monde, c'est la sélection, le club, ça n'a rien à voir. Le message, il était simple, c'était que peu importe ce qui va sélection, victoire ou défaite, le PSG, c'est autre chose. Et je suis toujours déterminé à ramener tous les trophées à la capitale.” Défaite des bleus : réaction de la presse