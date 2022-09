L’affaire Lydie, le dernier épisode d’Emprise(s) - À voir sur BrutX

"Au bout d'un moment, tu as tellement peu de soutien que tu te dis : finalement, est-ce que je ne suis rien ? " Enceinte, elle a échappé à un féminicide devant son fils de 3 ans et vécu 5 ans de violences conjugales. Aujourd'hui, Lydie témoigne dans un épisode d’Emprise(s), la série documentaire sur BrutX : https://brutx.link/3wcJjaK 👉 Chantage, humiliation, injures, coups... Les femmes victimes de violences peuvent contacter le 3919, un numéro gratuit et anonyme.