L'appel aux dons de Blanche Gardin pour la Fondation Abbé Pierre

L’appel de Blanche Gardin à donner pour les personnes sans-abri

La comédienne et humoriste s’associe à La Fondation Abbé Pierre pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe lors de l’épidémie de Covid-19.

« Je voulais relayer un appel aux dons fait par la Fondation L’Abbé Pierre pour la constitution d’un fonds d’urgence pour les personnes sans domicile. C’est la catégorie de population la plus durement touchée par la crise : en plus d’être touchée par l’épidémie de Covid-19, ils n’ont pas de logement où se confiner. » Blanche Gardin s’engage pour les personnes sans-abri ou vivant dans des logements insalubres. Et elle nous explique pourquoi.

« Il y a une urgence alimentaire »

On pense aussi aux personnes qui vivent dans des habitats indignes ou insalubres, dans des appartements minuscules. On imagine que c’est compliqué de se confiner dans des appartements minuscules quand on est toute une famille.

On sait aussi que beaucoup de familles comptaient sur les cantines scolaires pour que leurs enfants soient nourris avec un repas chaud, au moins le midi. La cantine scolaire s’étant arrêtée, beaucoup de personnes en France font face à une rupture alimentaire. Donc il y a une urgence alimentaire.

Il y a une urgence sanitaire aussi, évidemment, parce que beaucoup de ces personnes n’ont pas accès à l’eau. On pense à celles qui sont dans des campements, des dans bidonvilles, des squats, ou mêmes à la rue. Il y a un énorme problème d’hygiène.

« 5.500 places ont été débloquées : c’est bien, mais ce n’est pas assez »

À quoi va servir l’argent réglé par cet appel ? Il servira à augmenter les places de mises à l’abri. Il y a déjà 5.500 places qui ont été débloquées par le gouvernement. C’est bien, mais ce n’est pas assez. Il faudra bien aussi donner accès à de la nourriture à ces personnes. Elles ne peuvent pas manger, puisque les distributions, les épiceries solidaires sont fermées. Cela se fera notamment par le biais de tickets services qu’on distribuera aux personnes sans abri.

Il faut également distribuer des kits d’hygiène et donner un accès à l’eau pour que ces personnes puissent se laver en période d’épidémie de Covid-19. Et il faudra renforcer les équipes de maraude sur tout le territoire.

Pour donner, c’est par ici : https://don.fondationabbepierre.org/fondsdurgence/