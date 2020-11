L'autrice Stephanie Land raconte la réalité du rêve américain

Stephanie Land : la réalité du rêve américain

Avant de connaître le succès, cette autrice a connu le pire aspect du système américain. Dans ses mémoires publiées en 2019, elle dévoile les réalités de l’American dream.

Avant de devenir autrice à succès, Stephanie Land était femme de ménage. Pendant la crise de 2008, elle a mis son rêve de devenir écrivaine entre parenthèses. Mère célibataire, elle s’est mise à la recherche d’un emploi. Elle n’aurait jamais imaginé vivre un jour sous le seuil de pauvreté.

Une tournure inattendue

Stephanie Land a été élevée dans un milieu privilégié : ce revirement de situation a été un choc pour elle. Elle a par ailleurs appris sa grossesse juste après une séparation. Finalement, elle est restée avec son compagnon, pensant que tout s’arrangerait. Mais son partenaire l’a empêché de travailler et a dépensé toutes ses économies.

« Quand il nous a mis dehors, j'avais ce qu’il restait de mon remboursement d'impôt. Ce n'était que quelques centaines de dollars, et ma famille n'était pas en mesure de nous aider. Nous nous sommes donc retrouvées dans un foyer pour sans-abri. »

Stephanie Land n’avait personne sur qui compter. Elle a dû se débrouiller seule. Et son travail de femme de ménage n’était pas idéal : ses clients étaient parfois méprisants… Elle a finalement commencé à suivre des cours du soir à l’université. Elle a ensuite obtenu un diplôme en anglais et en création littéraire.

Pauvreté et racisme systémiques

En 2019, Stephanie Land publie ses mémoires : Maid. Elle y révèle la réalité du rêve américain. Par son expérience, elle sait combien il est difficile de recevoir de l’aide du gouvernement. Selon elle, la vie des mères célibataires est particulièrement difficile dans la plupart des États.

« Les Américains démarrent dans la vie en étant gravement décalés. Il y a des gens qui sont nés privilégiés. Ils sont nés sur une voie qu'ils sont prêts à suivre toute leur vie. Quand nous disons aux gens que si vous travaillez suffisamment dur, vous réussirez dans ce pays, nous partons du principe que le travail qu'ils font les fera vivre. »

L’autrice espère que son histoire fera la lumière sur la pauvreté systémique : « Vous devriez avoir une personne de couleur qui se présente ici. Vous devriez avoir des gens qui sont issus de la pauvreté systémique et du racisme systémique. J'essaie donc d'en parler autant que possible et j'espère que, parce que les gens écoutent mon histoire, ils commenceront à écouter les histoires qui comptent vraiment. »