Ils sont jeunes. Ils veulent changer le monde. L'avenir, c'est eux.

Emma Gonzalez Rescapée de de Parkland le 14 février 2018, elle s'en était pris violemment à Donald Trump lors d'un discours qui a marqué les esprits. Si le Président veut venir me voir et me dire en face que c'était une tragédie terrible, ça n'aurait jamais dû arriver et qu'il continue de nous dire qu'on ne peut rien y faire, et qu'il oontinue de nous dire combien il touche je lui demanderais avec plaisir de la part de la NRA ** (le lobby des armes américain). de la part de la NRA. Ils disent que nous, les élèves, nous ne savons pas de quoi nous parlons, que nous sommes trop jeunes pour comprendre fonctionne. Nous répondons : conneries!

Greta Thunberg Cette jeune suédoise de 15 ans a bousculé les délégués présents en prononçant elle dénonce un discours où notamment le comportement immature des politiques. Notre biosphère est sacrifiée pour que des personnes riches, dans des pays comme le mien, puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui paient pour le luxe de quelques-uns. je fêterai mes 75 ans. Si j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront cette journée avec moi. Peut-être qu'ils me demanderont de parler de vous. pourquoi vous n'avez rien fait Peut-être qu'ils me demanderont alors qu'il était encore temps d'agir. Vous dites que vous aimez vos enfants par dessus tout et pourtant vous volez leur futur devant leurs yeux.

Austin Perine À seulement 4 ans, c'est un super-héros. Il utilise son argent de poche pour aider les sans-abri ll utilise son argent dans son Alabama natal. Excusez-moi les gars. Passez une bonne semaine ! Pas de problème ! Merci, Austin. Que donnes-tu aux gens ? Je leur donne des sandwiches au poulet. Même si vous n'aidez qu'une personne, vous faites la différence. Et n'oubliez pas de donner de l'amour.

Arthur Germain À 16 ans, il a accompli un exploit sportif. C'est le plus jeune Français à avoir traversé la Manche à la nage. Quand on fait un projet sportif, on a besoin d'argent mais on n'a pas besoin de cet argent à proprement parler, c'est pour notre sport, pour ce qu'on veut c'est pour notresport, mais de l'argent on n'en manque pas autant que les plus démunis. Au final, on a récolté beaucoup d'argent grâce aux sponsors et on avait assez pour faire la traversée sans le crowdfunding. Du coup, on a décidé de reverser la totalité de la cagnotte à une association. Quand on a l'occasion de pouvoir aider les gens comme ça, il ne faut pas hésiter, il faut le faire et c'est pour ça que j'y suis allé.

Breshna Musazai Après s'être fait tirer dessus lors d'un attentat dans son université en 2016, elle a réussi a obtenir son diplôme. Celle que l'on surnomme la "Malala afghane", se bat pour l'éducation des filles dans son pays. Des terroristes ont attaqué mon université et pendant cet attentat, beaucoup de gens ont perdu la vie. J'ai reçu trois balles dans la jambe gauche. J'ai perdu du sang et fait semblant d'être morte pendant près de 6 heures. Je ne pensais plus pouvoir retourner à l'université pour poursuivre mes études plus marcher car je ne pouvais et j'avais peur de sortir. Mais je n'ai jamais perdu espoir. Je voulais rester forte. Je voulais finir ma licence que j'avais commencée des années auparavant. Beaucoup d'Afghanes sont privées d'éducation. Mon message au Afghanes est donc de se battre pour le droit à l'éducation et contre la violence. Car les femmes représentent la moitié de la société et les femmes instruites sont l'avenir.