L'eusko, première monnaie locale d'Europe

Écolo. Solidaire. Basque. Ecolo. C'est la monnaie locale la plus importante d'Europe : l'eusko.

Créé en 2013, il est complémentaire de l'euro. La monnaie est un outil. Ce n'est pas un outil qui est uniquement au service de l'économie, c'est un outil qui est aussi au service de la société et des gens et ça, je trouve qu'on le trouve bien avec l'eusko. Localisé au Pays Basque, il y en a plus d'1 million en circulation. Quand par exemple, je vais dans une ville ou un village, que je ne connais pas et que je rentre dans un commerce, Dante Edme-Sanjurjo Co-fondateur de l'Euskal Moneta qu'il prend l'eusko, que je ne connais pas parce je ne sais pas ce qu'il partage avec moi, le commerce de proximité, si c'est l'envie de défendre si c'est l'envie de lutter contre le réchauffement climatique en relocalisant l'économie, si c'est la défense de l'emploi local, si c'est la défense de la langue basque… En tout cas, c'est quelqu'un de bonne volonté, c'est quelqu'un qui a envie d'agir ici et maintenant. Cette monnaie a un but écologique. Elle encourage en effet la consommation locale et met en valeur la culture paysanne. Ça ouvre les yeux, aux gens, aux consommateurs sur la façon dont sont produites les choses les choses. et où sont produites L'eusko promeut aussi la langue basque: utiliser l'eusko dans un commerce, c'est savoir que l'on peut y parler basque librement. dugu. se veut aussi solidaire 23,80 € en favorisant l'emploi local. Pour qu'une monnaie à titre sur papier puisse exister, il faut que les gens qui l'utilisent soient membres de l'association qui gère la monnaie, il faut une adhésion. Et ensuite, il faut que quand la monnaie circule, les particuliers qui prennent de la monnaie locale ne puissent pas les reconvertir en euros et la deuxième condition, c'est comme les chèques déjeuner, c'est que quand on fait un paiement, il n'y a pas de rendu en euros sur un paiement en monnaie locale donc il faut faire l'appoint. Pour utiliser l'eusko, il suffit de se rendre dans un des 32 points de change situés chez des commerçants. Je vais te faire du change, il me faudrait 100 euskos. Par mois, j'utilise 500, 600 euskos en moyenne pour les courses de la famille, l'ostéo, la pharmacie, pas mal de choses, même le carrelage quand j'ai fait les travaux. C'est une monnaie complémentaire, on ne peut pas payer au supermarché avec, c'est qu'on défend c'est ça l'intérêt, le commerce de proximité. Aujourd'hui, 3000 particuliers utilisent l'eusko pour leurs achats. C'est pour soutenir une économie solidaire et faire un petit contre-pouvoir aux pratiques industrielles et soutenir les producteurs d'ici qui travaillent comme il faut. 792 entreprises et ommerces utilisent aussi cette monnaie. Pour cela, ils doivent s'engager à respecter certains objectifs écologiques Hemen, euskoa erabiltzen et à promouvoir la langue basque.kalmoneta.org Parler en basque, on le parlait déjà les panneaux de signalisation mais inscrire en bilingue sur le marché et après travailler sur le recyclage des produits que nous avons. Donc, je suis passé au paillage biodégradable alors que j'utilisais beaucoup de plastique avant. Cette monnaie circule avec des billets mais aussi, depuis 2017, de manière numérique avec une Il y a toujours eu des monnaies locales et des monnaies pour les échanges entre territoires. pour le développement local, C'est un outil formidable pour l'environnement, pour la transition écologique, pour créer du lien entre les gens, renforcer le commerce de proximité, il n'y a aucune raison de s'en passer.