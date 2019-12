L'histoire de la vache Freser

Le geste d’affection d’une vache envers son soigneur suscite l’émotion

*L’animal venait de vivre une mise-bas très difficile. Quelques heures après, Freser est morte d’une hémorragie interne. *

Une vache laitière a échappé à l’abattoir grâce à un refuge pour animaux, le refuge Gaia. Sa réaction après une mise bas difficile a touché des milliers de gens dans le monde entier, ainsi que son soigneur, Ismael López. Malheureusement, la vache meurt d’une hémorragie interne le lendemain de son sauvetage.

Ismael a eu le sentiment que la vache lui avait confié le petit. « J’ai eu l’impression que ce qu’elle me demandait, c’était de prendre soin de son bébé. Comme si elle me le confiait », confie-t-il.

Le refuge Gaia vient au secours de toute sorte d’animaux et encourage un mode de vie végan. Chaque jour, la fondation reçoit plus de 150 alertes de la police, d’agents forestiers et de citoyens.

Le soigneur de Freser a décidé de créer cette fondation après avoir visité une exploitation laitière : « Ça m’a beaucoup ému de voir toute cette souffrance (…) Chaque année, l’industrie du lait les insémine artificiellement et quand elles mettent bas, au moment où le veau naît, il est séparé de sa mère puis mis en cage. Quelques jours après, la vache est emmenée à l’abattoir », explique-t-il.

3 % des vaches laitières envoyées à l’abattoir dans l’Union européenne sont en gestation selon une étude réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments.