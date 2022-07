L'histoire de Rishi Sunak, candidat à la succession de Boris Johnson

Il est le premier préfet d’origine indienne à être élu à Winchester

Originaires d’Inde, les grands-parents et les parents de Rishi Sunak émigrent au Royaume-Uni dans les années 1960. Il naît le 12 mai 1980 à Southampton. Sa mère, Usha, gère une pharmacie, et son père, Yashvir, est médecin. Il étudie à Winchester, dans une école d’élite, puis à l’université d’Oxford, où il se spécialise en politique, en philosophie et en économie.Ses parents font des heures supplémentaires pour payer ses frais de scolarité. Il devient le premier préfet d’origine indienne à Winchester. Hindou pratiquant, il ne mange pas de bœuf et ne boit pas d’alcool, des éléments qui, selon lui, correspondent à l’idéologie conservatrice du parti qu’il rejoindra par la suite. Une vie : Boris Johnson

À 21 ans, il devient banquier d’investissement, puis co-fonde une entreprise d’investissement. À 24 ans, il décroche la prestigieuse bourse Fullbright, qui lui permet d’étudier en Master à l’université de Stanford. 11 ans plus tard, il est le candidat du Parti conservateur dans la circonscription du Richmond, un bastion conservateur où les minorités ethniques sont peu présentes. Il est élu député avec plus de 50 % des voix, et la presse lui attribue le surnom de “Maharadja du Yorkshire”. Cinq ans plus tard, il remplace Sajid Javid au poste de chancelier de l'Échiquier, la troisième fonction la plus importante dans le gouvernement britannique. Désormais, il pourrait devenir le premier chef du gouvernement britannique d’origine indienne. Une vie : Winston Churchill