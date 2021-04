L'Inde fait face à une flambée de l'épidémie de Covid sans précédent

"Il y a des chances qu'une grande tragédie se produise." Pendant ce temps-là, l'Inde fait face à une flambée de l'épidémie sans précédent…

“Nous sommes complètement débordés. Nous travaillons au double de la capacité.”

Dans cet hôpital de New Delhi, les patients sont contraints de se partager des lits. Suresh Kumar, Directeur de l’hôpital Lok Nayak de New Delhi témoigne : “Nous sommes complètement débordés. Nous travaillons au double de la capacité.” À New Delhi, les hôpitaux sont débordés. Les établissements sont en pénurie sévère d’oxygène, de matériel pour les malades du Covid-19 et de lits.

Pour faire face à une recrudescence des cas de Covid-19, les autorités locales ont décidé de reconfiner la capitale New Delhi

Le Vendredi 16 avril, les autorités de Delhi avaient déjà imposé un confinement pour le week-end. Aujourd’hui, elles ont décidé de le prolonger pour une semaine. La ville la plus touchée du pays, a recensé plus de 25 000 cas en 24 heures. Ce lundi, l’Inde a enregistré un nouveau record de contaminations au Covid-19 avec plus de 270 000 contaminations en 24 heures. Cette nouvelle vague de coronavirus touche particulièrement les jeunes.

Un renforcement des restrictions et des confinements ont été décrétés dans différentes régions du pays

Lundi 12 avril, l’Inde est devenu le deuxième pays le plus touché par le coronavirus en nombre de contaminations par jour, derrière les États-Unis. Le pays a dépassé le cap des 15 millions d’infections depuis le début de l’épidémie.