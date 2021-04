L'Inde ravagée par l'épidémie de Covid-19

Des hôpitaux débordés, des pénuries d'oxygène et des crématoriums à ciel ouvert… Voilà ce qu'il se passe pendant ce temps-là en Inde, ravagée par l'épidémie de Covid-19.

Une recrudescence des contaminations et les hôpitaux au bord de l’implosion

Des pénuries d’oxygène, des hôpitaux débordés, des familles qui passent d’hôpital en hôpital dans l’espoir de trouver un lit pour leur proche, l’Inde subit actuellement de plein fouet l’épidémie de Covid-19. Sur une population de 1,3 milliards d’habitants, en une semaine plus de 2 millions d’Indiens ont officiellement contracté le virus : c’est 2 fois plus que les 7 jours précédents.

Une situation qui survient après de grands rassemblements dans le pays

La fête de Holi ou encore le pèlerinage de Kumbl Mela ont été autant d'événements propices à la propagation du virus dans la population indienne. Plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, ont promis une aide humaine et matérielle, notamment en respirateurs à l’Inde. Des confinements ont été mis en place dans le pays. Le premier ministre Narendra Modi a quant à lui été fortement critiqué non seulement en Inde et à l’international, pour sa gestion de la crise du Covid-19.