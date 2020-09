L214 : les images chocs d'un élevage de la filière foie gras

Canards reproducteurs : l'association L214 révèle de nouvelles images chocs

L214 Éthique et Animaux a pu filmer les conditions dans lesquelles sont élevés des canards reproducteurs utilisés pour la filière foie gras dans un élevage des Pyrénées-Atlantiques.

Attention, certaines images peuvent choquer.

Il y a quelques jours, l’association L214 Éthique et Animaux a pu filmer à l’intérieur d’un site de reproduction de canards utilisés pour le foie gras. Ce site est situé à Lichos, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Les canards vivent parmi les cadavres

Le foie gras est obtenu en gavant des canards mulards mâles. Ces hybrides stériles sont obtenus en croisant une cane de Pékin et un canard de Barbarie. Le site de Lichos est un endroit où l’on élève des canards de Barbarie, afin d’en prélever le sperme pour inséminer des canes Pékin.

Dans la vidéo de L214, on peut voir que les canards sont enfermés dans l’obscurité. Leurs cages sont extrêmement abimées, l’endroit est insalubre. Certains canards sont morts depuis longtemps et leur cadavre se décompose (on aperçoit des squelettes).

Les canards encore en vie n’ont pas d’espace pour étendre leurs ailes, et leurs pattes sont blessées. Des excréments recouvrent le sol, et les déjections s’écoulent dans le cours d’eau voisin. Les rats, les asticots et les mouches pullulent.