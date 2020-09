La charge de Barack Obama contre Donald Trump

Pour Barack Obama, « Donald Trump n'est pas à la hauteur de sa tâche »

L’ancien président des États-Unis a livré un discours incendiaire sur l’actuel chef de l’État républicain lors de l’avant-dernière soirée de la convention du Parti démocrate.

« J’espérais, pour le bien de notre pays, que Donald Trump pourrait montrer un certain intérêt à prendre ce poste au sérieux. Qu'il en vienne à ressentir le poids de la fonction. Et découvrir un certain respect pour la démocratie qui lui avait été confiée. Mais il ne l'a jamais fait. » Le propos est dur, concis. Ce discours, c’est celui que Barack Obama a tenu sur l’actuel président des États-Unis, Donald Trump, lors de l’avant-dernière soirée de la convention du Parti démocrate. Brut vous en propose une retranscription

« 170.000 Américains sont morts. Des millions d'emplois, disparus »

Depuis près de quatre ans maintenant, il ne fait preuve d'aucun intérêt pour ce travail. Aucun intérêt à trouver un terrain d'entente. Aucun intérêt à utiliser le pouvoir impressionnant de son bureau pour aider qui que ce soit d'autre que lui-même et ses amis. Aucun intérêt à traiter la présidence comme autre chose qu'un reality show de plus qu'il peut utiliser pour obtenir l'attention qu'il désire.

Donald Trump n'est pas à la hauteur de sa tâche parce qu'il n'en est pas capable. Et les conséquences de cet échec sont graves. 170.000 Américains sont morts. Des millions d'emplois, disparus. Alors que ceux qui sont au sommet gagnent plus que jamais. Nos pires impulsions se sont déchaînées, notre fière réputation dans le monde entier a fortement diminué. Et nos institutions démocratiques sont menacées comme jamais auparavant.

« Aucun.e Américain.e ne peut réparer ce pays à lui ou elle seul.e. Pas même un Président »

Ce soir, je vous demande de croire en la capacité de Joe et Kamala à sortir ce pays de ces temps sombres et à le reconstruire en mieux. Mais voici le problème. Aucun.e Américain.e ne peut réparer ce pays à lui ou elle seul.e. Pas même un Président.

La démocratie n'a jamais été conçue pour être transactionnelle : « Vous me donnez votre vote. Je vais tout arranger. » Elle exige des citoyen.nes actif.v.e.s et informé.e.s. Je vous demande donc aussi de croire en votre propre capacité à assumer votre propre responsabilité de citoyennes et de citoyens, à faire en sorte que les tenants fondamentaux de notre démocratie perdurent, car c'est ce qui est en jeu en ce moment. Notre démocratie.

« C’est ainsi que se détériore une démocratie »

Ils savent qu'ils ne peuvent pas vous convaincre avec leurs politiques. Ils espèrent donc vous rendre la tâche la plus difficile possible pour voter. Et de vous convaincre que votre vote n'a pas d'importance. C'est ainsi qu'ils gagnent. C'est ainsi qu'ils peuvent continuer à prendre des décisions qui affectent votre vie et celles des personnes que vous aimez. C'est ainsi que l'économie continuera à se tourner vers les riches et les personnes ayant de bonnes relations.

C'est ainsi que nos systèmes de santé permettront à un plus grand nombre de personnes de rester sur le carreau. C'est ainsi que se détériore une démocratie. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de démocratie du tout. Et nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Ne les laissez pas vous enlever votre pouvoir. Ne les laissez pas vous enlever votre démocratie. Faites un choix dès maintenant pour savoir comment vous allez vous impliquer et voter.