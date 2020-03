La musique contre le Covid-19

Malgré le Covid-19, la musique continue

Petit tour du monde des initiatives citoyennes musicales pour lutter contre la déprime du coronavirus.

En Italie, un DJ fait un set depuis son balcon tous les samedis de la quarantaine, et en fait profiter les habitants du quartier. « Faites semblant de taper dans vos mains ! » crie-t-il dans son micro, en passant des morceaux cultes des années 1980. Un peu plus loin dans le pays, un ténor donne un concert gratuit au petit matin, là encore depuis son balcon. Même son petit garçon est de la partie. Mais l'Italie n'est pas la seule à donner de la voix contre le Covid-19 : tour du monde.

« On battra le corona. Ne répands pas de rumeurs »

Au Liban, un couple de quinquagénaires souhaite l’anniversaire de Jessica, et c’est tous les immeubles alentour qui chantent avec eux. En Afrique du Sud, les plus inspirés créent une chorégraphie et une chanson pour rappeler les gestes de base afin d'éviter le Covid-19 : « Lave-toi bien les mains, ne touche pas ton visage. On battra le corona. Ne répands pas de rumeurs. » C'est tout le monde qui est ambiancé.

En Irlande, deux colocataires donnent un concert de banjo gratuit depuis leurs fenêtres. En Espagne, des soignants, qui croulent sous le travail depuis l'épidémie de Covid-19, font une vidéo depuis leur hôpital, et font passer des messages de remerciement sur des feuilles de papiers. « Nous sommes tous ensemble, et nous allons tout donner », ajoutent-ils.